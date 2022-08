Bebê / Tá chegando a hora!

Viviane Araújo faz 'esquenta' para o nascimento do filho dançando 'Vai Neném' ao lado do marido: ''Vem Joaquim!''

Viviane Araújo e o marido estão tão animados com o nascimento do filho Joaquim, que já estão treinando para a hora do parto

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 17h45