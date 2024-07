Viviane Araújo encanta ao postar cliques antigos do filho: "Que lindo"

Em dia de TBT, a atriz Viviane Araújo encantou os seguidores das redes sociais ao postar cliques antigos do seu filho, Joaquim

Viviane Araújo explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 11, ao compartilhar alguns cliques de seu filho, Joaquim, de 1 ano e 10 meses, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

Aproveitando o TBT, dia de recordar lembranças do passado, a artista dividiu algumas fotos de quando o herdeiro era bebê e também outras dele maiorzinho, e se derreteu. "TBT de quando nosso bebê ainda não tinha seus lindos cachinhos!", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a recordação e falaram sobre a semelhança de Joaquim com o pai. "Que lindo. Muito amor envolvido", disse uma seguidora. "Gente, a Vivi gerou a cópia do marido", observou outra. "A cara do papi dele", falou uma fã. "Xerox do pai", comentou mais uma.

No mês passado, Viviane encantou ao mostrar a primeira festa junina de Joaquim na escola. Com um look de caipira, composto por camisa quadriculada, calça jeans, tênis, chapéu de palha e até gravata, o menino mostrou todo seu charme. Além da roupa, o pequeno ainda apareceu bigodinho pintado para arrematar a fantasia. "Pronto pro 'Arraia'", disse a musa.

Confira:

Viviane Araújo passa por cirurgia e explica motivo

No começo do mês, a atriz Viviane Araújo compartilhou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia para remover uma hérnia umbilical. A artista detalhou que este foi seu terceiro procedimento do tipo: o primeiro foi realizado antes de sua gestação e o segundo após o nascimento de seu filho.

"Eu fiz uma cirurgia ontem. Operei novamente a minha hérnia umbilical. Eu já tinha operado, mas com a gravidez teve uma diástase no meu abdômen e ela veio para cima do umbigo. Ela estava bem aparente e eu resolvi operar logo. Mas eu estou bem, tranquila, não estou sentindo dor. Operei ontem e já voltei para casa. Agora é só ficar deitadinha e daqui a pouco voltar para vida normal", contou.

Segundo ela, o procedimento é tranquilo, mas o pós-operatório requer cuidados. Por isso, vai ficar alguns dias longe da academia. "Só não vou poder malhar por um período. Mas vou poder fazer tudo normal. Só não posso fazer esforço físico", relatou. Em seguida, ela mostrou um vídeo de como estava sua hérnia umbilical. Confira!