Viviane Araújo encanta ao mostrar o filho mexendo: ''Joaquim acordadinho''

Grávida, Viviane Araújo encantou ao gravar o filho mexendo bastante na barriga durante a noite

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 11h21

Grávida de seu primeiro filho, Viviane Araújo (47) encantou ao compartilhar mais um momento de sua gestação na rede social. Nesta segunda-feira, 15, a atriz finalizou o dia mostrando um vídeo de sua barriga mexendo.

Quase na reta final da gravidez, prestes a conhecer seu primogênito, a musa de Carnaval fez o registro de seu barrigão com Joaquim se movimentando.

"Joaquim acordadinho", exibiu Viviane Araújo o momento encantador com o herdeiro dentro dela se mostrando agitado.

Nos comentários, os internautas se derreteram com o registro cheio de amor. "Que momento mais mágico", admiraram os seguidores. "É a melhor sensação do mundo", falaram outros.

É bom lembrar que a musa de Carnaval engravidou por fertilização in vitro e com a ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse a mamãe de primeira viagem sobre o que foi feito para ter seu filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo recorda foto de Carnaval de 2019 e impressiona com corpão

Nos últimos dias, Viviane Aaújo entrou no clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de um ensaio de Carnaval que participou em 2019. Sem a barriga de grávida, a famosa apareceu ostentando seu corpaço torneado em um look curtinho brilhante.

Mesmo na reta final da gestação de seu primeiro filho com o marido, Guilherme Militão, Viviane Araújo não deixou de sambar e fazer seus treinos. Com frequência, ela compartilha vídeos se exercitando com seu barrigão e encanta com tanta beleza.

