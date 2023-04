Viviane Araújo encanta ao mostrar o filho fantasiado de coelhinho no mesversário de 7 meses

Viviane Araújo celebrou os sete meses do filho, Joaquim, com festa temática de Páscoa

A atriz e dançarina Viviane Araújo (48) celebrou na última semana o sétimo mês de vida do filho. Com o menino vestido a caráter, a estrela comemorou mais um "mesversário" do bebê, com o tema da Páscoa.

Nas redes sociais, a mamãe coruja publicou uma série de imagens mostrando o pequeno usando um macacão que vem com um capuz detalhado com orelhas e o rosto de um coelho. Super fofo, o bebê posou para as fotos sentado sobre a mesa ao lado do bolo decorado nas cores de uma cenoura.

"7 meses do amor de nossas vidas! Deus te abençoe meu filho! Papai e mamãe te ama muito! @gmmilitao!", escreveu a musa do Carnaval na legenda, citando o marido, Guilherme Militão (34).

Os seguidores ficaram completamente apaixonados. "Um coelhinho com carinha de sapeca", escreveu uma nos comentários. Outra se surpreendeu: "Já?? Nossa, tá passando rápido hein. Que Deus cubra vocês com chuvas de bênçãos". Outros apontaram uma semelhança: "Mulher você pariu seu marido, que bebe lindo!".

Vale lembrar que recentemente o pequeno Joaquim chamou a atenção nas redes sociais ao surgir fazendo caras e bocas em novas fotos compartilhadas pela mãe.

Joaquim, o filho de Viviane Araújo, encantou ao surgir em novas fotos na rede social da mãe. Em seus stories, a famosa não aguentou tanta fofura do pequeno e decidiu compartilhar com os fãs os cliques cheios de charme do menino.

Em um dos registros, a rainha de Carnaval exibiu o herdeiro abrindo um sorisão e revelando um de seus dentinhos na parte de baixo. "Olha minha canjiquinha", escreveu Viviane Araújo ao exibir Joaquim de boquinha aberta usando um look verde.