Viviane Araújo aparece amamentando seu filho recém-nascido Joaquim: “Meus dias assim”

A atriz Viviane Araújo publicou em suas redes sociais uma foto com seu filho recém-nascido Joaquim no colo e amamentando o pequeno

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 15h34

Neste domingo, 11, Viviane Araújo compartilhou em seu Instagram uma foto segurando seu filho recém-nascido Joaquim em seu colo e amamentando o menino.

A dançarina apareceu com uma blusa de renda amamentado Joaquim que vestia uma roupinha toda branca. “Meus dias assim”, escreveu a mãe de primeira viagem na legenda da foto.

Reprodução: Instagram

Esta não é a primeira vez que Viviane aparece amamentando Joaquim nos stories. Seu marido, Guilherme Militão publicou uma foto da esposa amamentando o filho e escreveu na legenda: “Tem como não ficar apaixonado?”. A atriz repostou a publicação e afirmou: “Estamos apaixonados, né amor?”.

Antes do nascimento de Joaquim, os pais de primeira viagem já haviam aparecido no quarto do filho dançando.

Bem-vindo Joaquim!

O pequeno Joaquim nasceu no último dia 6, com 3,465 kg e 51 cm por meio de cesárea. A família deixou a maternidade na última quinta-feira, 8.

Há dois dias, Viviane compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de seu parto que aconteceu no Rio de Janeiro.