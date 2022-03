Vivian Amorim recria foto com a filha, Malu, e faz desabafo sobre maternidade

A ex-BBB Vivian Amorim dividiu um texto emocionante falando da sua primeira gravidez

Vivian Amorim (28) atualizou as suas redes sociais com uma foto encantadora com a filha, Malu.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital recriou um clique com a herdeira, de dois meses, e fez um desabafo sobre a sua primeira gravidez.

Na imagem, ela aparece usando o mesmo conjunto de lingerie, na primeira exibindo o barrigão, e na segunda com a pequena nos braços.

"Barrigão do dia que tive a Malu x Dia que a Malu completou 40 dias de vida. Dias super marcantes, que eu nunca vou esquecer e que, até agora, revelam as fases mais intensas e desafiadoras da minha vida. Olho pra essas fotos com um sentimento de alegria, de superação e de força extrema: Deus me capacitou e eu consegui. Digo isso pq a gestação e o puerpério me elevaram aos níveis mais altos de emoção, de dor, de amor, de estresse, enfim, só quem já passou por isso sabe do q eu tô falando e é importante reforçar que, apesar de amarmos a nossa cria mais do que tudo nessa vida, não é fácil", disse ela.

Na sequência, a ex-BBB completou o relato. "Já compartilhei algumas dificuldades com vcs ao longo desses períodos e sei o quanto é necessário falar sobre isso pq todas as mães sofrem de alguma forma. Já li muitos relatos que me emocionaram e que me fizeram ver o quanto nós precisamos ser acolhidas, compreendidas e ajudadas. Não canso de agradecer pela dádiva que é ser mãe, pq realmente me sinto especial por isso, mas é uma missão árdua, que demanda uma entrega surreal e uma paciência gigantesca. Sei que só tá começando e que muitas fases ainda virão, mas fica aqui o meu relato e o meu abraço em todas as mães".

Por fim, Viviam mandou um recado para as outras mamães que a acompanham. "Vcs não estão sozinhas e é normal achar que não vai conseguir ou que vai surtar. Mas no final eu tenho certeza que vai valer a pena, que o amor que recebemos em troca será maior que tudo isso e que cada lágrima será recompensada. Estamos juntas", concluiu.

