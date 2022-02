Vivian Amorim mostra a evolução de seu barrigão durante a gestação de Malu

Em vídeo divertido, Vivian Amorim mostra seu barrigão crescendo ao longo dos meses de sua gravidez

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 14h41

Vivian Amorim (28) derreteu completamente o coração dos internautas mais uma vez na última quinta-feira, 10.

Em clima de nostalgia, a influenciadora digital decidiu relembrar a gestação de Malu (15 dias).

No Instagram, ela publicou um vídeo onde apareceu, de mês a mês, de biquíni na frente de um espelho. Nas imagens, é possível notar a evolução de seu barrigão.

“Hoje tenho em meus braços a responsável pelas curvas mais bonitas que eu já tive na vida e eu nunca vou esquecer como foi especial carregar, nutrir e gestar a minha filha…”, começou na legenda.

“Vou guardar com muito carinho e com muita saudade as lembranças desse barrigão lindo!”, disse a parceira de Leo Hirschmann (27).

Veja o vídeo em que Vivian Amorim mostra a evolução de seu barrigão: