Vivian Amorim leva Malu na festa de aniversário de Liz, filha de Lorena Improta e Léo Santana

Nas redes sociais, a apresentadora Vivian Amorim mostrou a filha na festa luxuosa de 1 ano de Liz

Malu (8 meses), filha de Vivian Amorim (29) e Leo Hirschmann, marcou presença na festa de 1 ano de Liz, filha de Lorena Improta (29) e Léo Santana (34), que aconteceu nesta quarta-feira, 28, em Salvador.

No Instagram, a ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos da herdeira usando um lindo vestido estampado com ursos e flores, além de uma tiara combinando, enquanto curtia as atrações do evento. Em outros cliques, Vivian, Malu e Léo aparecem ao lado da aniversariante e de seus papais.

"Que alegriaaaaaa poder celebrar e participar do Fantástico Mundo de Liz! Tava tudo perfeito e todo mundo super feliz, animado e emanando muita energia boa pra Liz e pra essa família linda que amamos! Delícia de festa!", afirmou a apresentadora na legenda da publicação.

Vivian completou a postagem agradecendo fazer parte de um momento tão importante na vida dos amigos. "Parabéns meus amigos @loreimprota @leosantana!!! Muito feliz por poder estar com vocês dividindo momentos tão especiais! Vocês merecem toda felicidade do mundo. Viva Liz!", finalizou.

Thiaguinho agita festa de Lore e Léo

Nesta quarta-feira, 28, Lorena Improta e Léo Santana comemoram o primeiro ano de vida da filha, Liz. Além disso, o casal também comemorou o casamento, já que eles oficializaram a união no ano passado, ema cerimônia íntima só para a família, devido à pandemia da covid-19.

O cantor Thiaguinho (39) foi o responsável por agitar a comemoração, e em seu perfil oficial no Instagram ele compartilhou o trecho de um vídeo em que aparece cantando a música Falta Você, ao lado do casal, e celebrou por fazer parte de um momento especial.

