Vivian Amorim divide fotos do ensaio newborn da filha, Malu: ''Amor que não cabe no peito''

A influenciadora Vivian Amorim se derreteu com as fotos do ensaio newborn da filha, Malu

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 12h32

Vivian Amorim (28) resolveu explodir o fofurômetro ao compartilhar fotos do ensaio newborn da filha, Malu.

No feed do Instagram, a influenciadora digital dividiu os cliques mais fofos da herdeira, fruto do relacionamento com Leo Hirschmann (27), e se derreteu com a beleza.

"Oi, titias e titios!!! Meus pais estão aqui babando nas fotos do meu ensaio New Born e resolveram dividir com vcs esse amor que não cabe no peito", disse ela na primeira publicação.

No segundo post, os papais corujas posam com a herdeira. "Essas fotos não tem tanta cor, mas carregam tanto sentimento que conseguem transmitir nitidamente a alegria que é poder carregar o maior amor do mundo em nossas mãos… Que benção, meu Deus! Te amamos mais que tudo, Malu", declarou.

Já na última publicação, a recém-nascida posa para os cliques mais tradicionais do ensaio. "CUIDADO HEIN, fotos apaixonantes demais passando pelo seu feed!", brincou Vivian.

CONFIRA O ENSAIO NEWBORN DE MALU

