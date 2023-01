Vivendo gravidez de risco, Gabi Brandt usa biquíni e mostra barrigão

A ex de Saulo Poncio, Gabi Brandt, está curtindo dias ensolarados no Rio de Janeiro

A influenciadora Gabi Brandt colocou o barrigão para jogo ao posar de biquíni curtindo um dia ensolarado no Rio de Janeiro.

Com óculos de estampa de tartaruga e cabelo preso, que inclusive acabou de passar por transição capilar, ela posou de roupa de banho marrom com as mãos na barriga, que abriga um menininho, seu terceiro filho cujo nome ainda não foi escolhido.

Gabi já é mãe de Davi e Henri e o novo membro do trio está a caminho. Vale lembrar que a gravidez é de risco, o que a impede de fazer atividade física e outros esforços.

O terceiro filho é fruto de seu relacionamento com Saulo Poncio, no entanto, atualmente, segundo ela, eles não estão mais juntos. O bebê seria fruto de uma tentativa dos dois de retomar o casamento, marcado por polêmicas e traições.

A chegada do filho da ex-participante do 'De Férias com o Ex' foi divulgada por uma página do Instagram, o que a aborreceu, porque ela não havia nem contado para a própria família sobre a novidade. À época, ela se pronunciou em seu perfil com fotos dela chorando, sangramento e hospitalização.

"Carta ao meu filho: MAIS UMA VEZ tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar (confirmar né.. Porque contado já foi) sobre sua existência, falaram até o sexo. só esqueceram de avisar o motivo pelo qual eu não postava! [a gravidez de risco]", escreveu.

Confira foto de Gabi Brandt: