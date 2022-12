Vivendo gravidez de risco, Gabi Brandt surge deslumbrante mostrando barriga: ''17 semanas''

Influenciadora Gabi Brandt encantou ao mostrar como está sua barriguinha de 17 semanas de gestação

A influenciadora Gabi Brandt (26) está grávida de seu terceiro filho. Após revelar que está vivendo uma gestação de risco, a famosa vem mostrando um pouco do momento em sua rede social. Neste sábado, 17, ela inclusive exibiu sua barriga.

Toda arrumada, usando uma blusa preta com abertura no abdômen, a influencer deixou à mostra a barriguinha e encantou com o registros especial.

"17 semanas", contou Gabi Brandt que já está décima sétima semana da gravidez de seu terceiro herdeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques da gravidinha cheia de estilo e atitude. "Linda", elogiaram os fãs. "A mãe mais linda", escreveram outros.

Gabi Brandt revela gravidez de risco

A influenciadora digital Gabi Brandt surpreendeu os fãs ao fazer um relato sobre a sua gestação de risco. Esperando o nascimento do terceiro filho, ela contou que teve sangramentos nas primeiras semanas da gravidez e está em repouso. A morena ainda disse que não queria revelar a gestação publicamente agora, mas a informação vazou nas redes sociais e ela decidiu se pronunciar.

"Carta pro meu filho: não vejo a hora de te conhecer meu amor. mamãe estava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades… mas MAIS UMA VEZ tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar (confirmar ne.. porque contado já foi) sobre sua existência, falaram até o sexo. só esqueceram de avisar o motivo pelo qual eu não postava!

mas já que assim foi feito, vamos mostrar como tem sido nossa jornada de 16 semanas juntos", disse ela.

