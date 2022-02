Vitória Strada e Marcella Rica curtem dia de praia com Talita Younan e a filha, Isabel: ''Surra de fofura''

Vitória Strada e Marcella Rica mostraram toda a diversão que tiveram na praia ao lado de Talita Younan, e a filha, Isabel

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 13h15

Nesta segunda-feira, 7, Vitória Strada (25) e Marcella Rica (30) decidiram usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveram durante o final de semana ao lado de Talita Younan (29) e da filha da atriz, Isabel (11 meses).

O casal postou uma série de cliques e vídeos onde elas aparecem na praia, brincando com a amiga e a pequena na areira, fazendo muita bagunça com alegria.

Vitória aproveitou a legenda para mandar um recado para os fãs: "Duvido você não sorrir vendo a Bebel na praia". Já Marcella, se derreteu pelo momento: "Pé na areia com a Bebel, surra de fofura na sua segunda-feira".

Talita não perdeu tempo e logo respondeu às amigas escrevendo nos comentários: "Que lindas velhos! Que dia delícia com vocês!"

Rapidamente, os seguidores das artistas passaram a comentar no post: "Eu não aguento esses sorrisos!", disse um. "Essa neném tem as melhores tias", escreveu outro. "Coisa mais linda do mundo!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Vitória Strada e Marcella Rica curtindo uma praia com Talita Younan e a filha, Isabel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada 🌹 (@vitoriastrada_)