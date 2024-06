Virginia se surpreende com tamanho de sua barriga: 'Tá grande'

Grávida pela terceira vez, Virginia se surpreende ao ver o tamanho de sua barriga logo ao amanhecer; influenciadora terá seu primeiro menino

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou como está sua barriga após completar mais de 26 semanas de gestação. Nesta terça-feira, 04, a famosa exibiu seu abdômen logo ao amanhecer e impressionou ao exibir o crescimento de José Leonardo.

Esperando seu primeiro menino com o cantor Zé Felipe, a empresária milionária falou sobre o bebê estar grande. Ao ser questionada sobre sua barriga, ela logo apareceu com ela para fora e chamou a atenção.

"Tá aqui, tá grande", disse a apresentadora do SBT ao se gravar de roupa de ginástica e curtindo mais um dia em sua mansão na praia de Mangaratiba.

É bom lembrar que a famosa já é mãe de Maria Alice, que acabou de completar 3 anos nos últimos dias, e Maria Flor, de um ano. As duas chocaram a mãe nesta segunda-feira, 03, ao protagonizarem uma briga de mão. José Leonardo será o primeiro menino e seu nome é homenagem ao avô, o cantor Leonardo.

Ainda nesta segunda-feira, 03, antes de viajarem para a praia com o avião particular da família, a empresária e Zé Felipe foram com as filhas visitarem a obra de sua mansão em Goiânia. O quarto de Maria Flor já está quase pronto e os detalhes chamaram a atenção.

Veja como está a barriga de Virginia Fonseca:

Virginia mostra como foi a festa de Maria Alice na escola

Após ter sido adiada por conta de uma virose contraída pela aniversariante, a festa da filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, aconteceu na escolinha nesta segunda-feira, 03. A apresentadora do SBT mostrou como foi o evento, que foi primeiro de sua primogênita no colégio.

Seguindo o gosto da herdeira por super-heróis, a comemoração teve o mesmo tema que a grande festa em família e foi de Super-Maria Alice. Com várias heroínas e o símbolo criado com as iniciais da menina, a mesa foi decorada em tons de rosa, amarelo e azul. Além de bolo personalizado, a mesa tinha docinhos. Veja as fotos da festinha aqui.