Virginia Fonseca se revolta com fãs que acordaram Maria Alice em hotel: ''Não façam mais isso''

Influencer Virginia Fonseca contou que a filha, Maria Alice, foi acordada por fãs que tocaram campainha do quarto de hotel e fez apelo na web

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 08h35

Virginia Fonseca (22) passou por um perrengue na noite de quarta-feira, 26.

A influenciadora digital usou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores uma situação bem desconfortável que aconteceu com ela.

A loira, que está hospedada em um hotel no Rio de Janeiro com a filha, Maria Alice, de quase 8 meses, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe (23), contou que alguns fãs descobriram seu quarto e bateram em sua porta por volta das 23:30. Por conta do barulho, a bebê acordou, o que deixou a mamãe indignada.

"Acabou de acontecer situação muito chata. Estou vindo falar aqui antes que apareçam vídeos cortados, viralizados, e eu tenha que me explicar. A gente estava aqui, Maria Alice estava dormindo. Ela costuma dormir seis, sete da noite e vai até dia seguinte. E o nosso quarto é conjunto, então tocou na minha porta, ouve no dela, tocou no dela, ouve no nosso. Começaram a tocar a campainha do nosso quarto muitas vezes. Acordou a Maria Alice, e eu fiquei muito estressada. Quem é mãe, vai entender. Não sei que horas a gente vai conseguir dormir agora, porque ela está neste piquezão que vocês estão vendo, e eu só queria descansar. Estou desde cedo trabalhando", começou explicando.

Virginia revelou que chegou a atender os fãs com Maria Alice no colo. "Eu saí, conversei com eles e disse: 'Eu sei que sou famosa, eu sei que vocês querem tirar foto comigo e eu vou tirar foto com vocês, mas a questão é que eu acho que não seja o momento. São onze horas da noite, e eu com neném de sete meses no quarto, vocês tocarem a campainha desse jeito'. Óbvio que quando eu saí, saí tremendo com ela no colo. Para eles verem, mesmo, que eu não estava mentindo sobre o fato de terem acordado ela. Agora estamos aqui com um neném acordado no duzentos e vinte e não sei que horas vamos dormir", acrescentou ela, que ainda fez um pedido às pessoas que a acompanham.

"Fiz fotos com todo mundo, tinha umas dez pessoas. A foto rolou, mas não façam mais isso, por favor", disse a empresária.

