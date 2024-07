Virgínia Fonseca se diverte ao mostrar Maria Flor de mau humor após viagem

Virgínia Fonseca se divertiu ao mostrar nas redes sociais a filha Maria Flor, de um ano, de mau humor após retornar de viagem

A influenciadora digital Virgínia Fonseca curtiu uma viagem nos Estados Unidos para fazer o enxoval do terceiro filho JoséLeonardo, fruto do seu casamento com Zé Felipe. Na companhia das filhas Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, a influencer também aproveitou para visitar os famosos parques temáticos de Orlando, no estado da Flórida. A estrela levou as filhas para brincar nos parques da Disney e da Universal, e mostrou tudo nas redes sociais.

A família já retornou ao Brasil, mas parece que a caçula não ficou muito feliz com isso. Nesta sexta-feira, 12, Virgínia tentou fazer Maria Flor dar bom dia aos seguidores, mas sem sucesso.

Em seu Instagram Stories, a famosa filmou a herdeira, que estava usando um óculos escuro e se recusou a dar um sorriso para a câmera, mantendo o semblante sério. "O humor dela está meio duvidoso hoje", disse Virgínia aos risos.

Quarto do José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que a sogra, Poliana Rocha, montou um quarto decorado para o neto caçula, José Leonardo, que deve nascer nos próximos meses, na fazenda da família, localizada em Goiás. O bebê nascerá nos próximos meses e já tem um local para descansar na casa dos avós.

O quarto de José Leonardo foi feito na Fazenda Talismã, que pertence à família do cantor Leonardo. O ambiente tem a decoração em tons de azul e branco e com detalhes inspirados no universo sertanejo, como brinquedos de cavalo e violão.

Além de José Leonardo, as netas Maria Alice e Maria Flor também possuem um quarto para elas na fazenda. A avó coruja montou um quarto rosa com estilo de princesa e em tons de rosa e branco para as pequenas. “Poliana, você arrasou! Ficou perfeito e as Marias estão encantadas”, disse Virginia ao conhecer o quarto.