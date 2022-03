Virginia Fonseca se derrete ao mostrar Maria Alice sentada em cadeirinha: ''Do tamanho dela''

Influenciadora digital Virginia Fonseca publicou registro encantador da filha, Maria Alice, e explodiu o fofurômetro

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 13h23

A mamãe coruja Virginia Fonseca (22) derreteu os corações dos seguidores com um novo clique encantador da primeira herdeira!

A pequena Maria Alice, fruto de seu casamento com Zé Felipe (23), esbanjou fofura nas redes sociais da mamãe na manhã desta quarta-feira, 23. Nas imagens, ela surgiu usando um look rosa bebê com lacinho na cabeça e posou sentada em uma cadeira pequenininha.

À espera de seu segundo filho com o filho de Leonardo (58), a loira babou pela primogênita em seu perfil no Instagram.

"E eu perdi tudo na Maria sentada numa cadeirinha do tamanho dela. Uma ótima quarta pra todos, que Deus abençoe nossa semana", escreveu Virginia na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Eu amoooo vocês demaissss", se derreteu o papai babão Zé. "Boneca de porcelana", destacou a ex-BBB Ivy Moraes. "Que foto mais lindaaaa", disse uma seguidora.

Virginia mostra Maria Alice após aula de natação

Virginia Fonseca encheu seu feed de amor ao postar clique de Maria Alice após aula de natação. Na foto, a bebê surgiu usando uma touquinha e enrolada em uma toalha. "SOCORRO, GENTE KAKAKAKKA hoje foi dia de natação e a cara da Maria fala mais que mil palavras", disse ela.

Confira o clique de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe: