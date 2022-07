Virginia Fonseca revela como será a decoração do quarto da segunda filha, Maria Flor

Grávida, Virginia Fonseca mostra imagens do projeto de decoração do quarto de bebê da filha caçula

Redação Publicado em 26/07/2022, às 12h54

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está preparando todos os detalhes para o nascimento da segunda filha, Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe. Desta vez, a estrela revelou que já escolheu o projeto de decoração do quarto de bebê da herdeira e mostrou as imagens em seu canal no YouTube.

Virginia contou que, inicialmente, não iria descobrir o sexo do bebê antes do nascimento e pediu um quarto neutro para a decoradora. Porém, ela mudou de ideia e descobriu que terá uma menina, assim a decoração precisou ser modificada. “Eu falei assim: 'Isadora, não sei o que é, se é menino ou menina, então faz um quarto neutro'. Aí depois de uma semana eu fui lá e revelei, né? Então, disse que não era para fazer um negócio neutro não. Aí a Isadora veio com um tema de flor”, disse ela.

A decoração é uma homenagem ao nome da menina, que vai se chamar Maria Flor. O projeto foi feito com desenhos de flores na parede e com a cor branca predominando no ambiente.

Fotos da decoração do quarto de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe:

