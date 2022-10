Virginia Fonseca recebe carinho Maria Alice em vídeo encantador: ''Tava com saudade''

Influenciadora Virginia Fonseca compartilha momento fofíssimo em que chegou em casa e foi recebida pela filha, Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 09h59

A influenciadora Virginia Fonseca (23) explodiu o fofurômetro com um momento lindo ao lado da filha, Maria Alice, de um aninho!

Nas redes sociais, a empresária compartilhou registro chegando em casa e sendo recebida com muito amor pela primogênita com o cantor Zé Felipe (24). A loira contou que saiu para ir ao médico que acompanha sua segunda gravidez, à espera de outra menininha, que se chamará Maria Flor.

No vídeo, publicado primeiramente nos Stories e depois no feed, a pequena aparece esbanjando felicidade ao ver que a mamãe voltou. "Mama", disse a bebê. "Mamãe, amor, eu estava com saudade de você, demais", se derreteu Virginia, que recebeu beijo da garotinha.

"Preciso salvar esse vídeo aqui!!! Saí de casa pra ir na obstetra ver a Maria Flor, quando chego sou recebida com “mamãe”, um beijo e um abraço. Se existe algo melhor que isso no mundo, eu DESCONHEÇO. (resolução péssima, pois salvei do story)", babou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Virginia Fonseca recebe carinho Maria Alice em vídeo encantador

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Após ganhar presente de luxo, Virginia se declara para a família

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou para fazer uma declaração para a família após ter ganhado presente especial de luxo do maridão, Zé Felipe. Nas fotos, a mamãe coruja aparece sem maquiagem, exibindo sua beleza natural. No outro, Zé aparece dando um beijo no rosto da influencer, que brincou sobre os fios de cabelo brancos dele. "4 dias sem você pareceram uma eternidade, Josephino. Amo você, amo nossa vida, amo nossa família mais que tudooo (e fiquei chocada quando vi esses cabelos brancos na sua cabeça @zefelipecantor", disse Virginia.

