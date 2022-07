Virginia Fonseca posa de biquíni e exibe barrigão de sete meses

A influenciadora Virginia Fonseca colocou o barrigão de Maria Flor para jogo e arrancou elogios dos seguidores

Virginia Fonseca (23) está aproveitando o sábado, 30, com piscina e muito sol na sua mansão em Goiânia. A influenciadora compartilhou um registro nas redes e exibiu o barrigão.

Grávida de sete meses da segunda filha, a loira apostou em um biquíni preto fino para renovar o bronzeado, e para completar o look elegeu um óculos escuros.

Na imagem, ela aparece sentada na beira da piscina recém reformada na casa. "Sabadouuuu", escreveu ela na legenda da publicação.

"Lindaaaa eu amooo vcssss demaisssssssssssssssssssss", declarou Zé Felipe (24), que está longe da família cumprindo a agenda de shows.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe estão esperando outra menina, que se chamará Maria Flor. Os pombinhos já são pais de Maria Alice, de um ano.

JÉSSICA BEATRIZ FALA DA RELAÇÃO COM A CUNHADA, VIRGINIA FONSECA

Jéssica Beatriz Costa (28) abriu uma caixa de perguntas no Stories do Instagram para responder algumas perguntas dos seus seguidores, e foi questionada sobre sua relação com a cunhada, Virginia Fonseca, esposa de seu meio-irmão, Zé Felipe.

Um internauta quis saber se elas se dão bem, já que nunca vê nenhum registro das duas juntas quando tem alguma festa na casa do cantor Leonardo (59). A filha do cantor sertanejo negou que tenha algum atrito com a influenciadora digital e postou uma foto em que elas aparecem juntas conversando.

