Virginia Fonseca mostra reação de Maria Alice ao ver Zé Felipe cantando: ''Fã do pai''

Influenciadora digital Virginia Fonseca compartilha vídeo exibindo animação da filha, Maria Alice, ao assistir clipe do pai, Zé Felipe

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor na noite de quarta-feira, 20, ao compartilhar um momento fofíssimo da filha, Maria Alice, e deixou os seguidores babando nas redes sociais!

A influenciadora digital publicou um vídeo encantador da pequena, de apenas um aninho, fruto de seu casamento com o Zé Felipe (24). No registro, publicado em seu feed no Instagram, a bebê esbanjou simpatia ao surgir toda animada vendo o clipe de Malvada, música de sucesso do cantor. A loira se derreteu ao mostrar a reação da bebê ao assistir ao pai. Assim que o vídeo inicia, Maria começa a dançar.

"Seja fã do seu pai como a Maria Alice é do dela", escreveu Virginia na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo momento. "Fofura demaisssss", disse Zoo. "Princesa", "Perfeita", "Que riqueza", "Coisa mais linda", "Meu Deus, é muito amor envolvido nesse coraçãozinho", "Muito fofa", "Quem aguenta essa fofura", babaram os internautas.

Confira o vídeo fofo de Maria Alice assistindo o pai, Zé Felipe:

Virginia Fonseca exibe barriguinha à espera da segunda filha

À espera da segunda filha, Virginia Fonseca exibiu um pouquinho da evolução de sua gravidez. De 26 semanas, ela publicou um clique onde aparece em frente ao espelho, usando um look estiloso, com um conjuntinho de calça e casaco estampado, combinando com um top bege, enquanto esbanjava sua barriguinha. "Nada não, só me amostrando mesmo pós campanha. Aproveitar a make né?", disse ela.

