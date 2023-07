Virginia Fonseca mostra estado de sua barriga um dia após parto das filhas

Revelando peso que ganhou nas gestações, Virginia Fonseca mostra estado de sua barriga um dia após dar à luz Maria Alice e Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta terça-feira, 04, quanto engordou em cada gestação e como ficou sua barriga após os partos das filhas, Maria Alice e Maria Flor. Com fotos no espelho e sem filtro, a esposa do cantor Zé Felipe exibiu o abdômen real depois do nascimento de cada herdeira.

Primeiro, a empresária milionária resgatou um clique do ensaio da primogênita e contou que ganhou 23 kg durante a primeira gestação. Já na segunda, quando estava gerando Maria Flor, a loira escreveu que engordou menos, cerca de 16 kg.

Em seguida, Virginia Fonseca compartilhou as fotos da barriga após ter parido as garotas. "Minha barriga 1 dias após ganhar Maria Alice! Ainda na maternidade... Parecia que eu tava grávida ainda", exibiu o abdômen cheio.

Em um clique parecido, ela exibiu a situação após o nascimento da segunda filha. "Minha barriga 1 dia após ganhar a Maria Flor", contou ela sobre a selfie tirada ainda na maternidade enquanto estava no banheiro usando uma touca de banho.

Após quase um ano da chegada de Maria Flor, a esposa de Zé Felipe causa ao exibir sua barriga trincada na rede social. Bem seca e definida, Virginia Fonseca comove ao ostentar seu abdômen desenhado depois de duas gestações.

Veja a barriga de Virginia Fonseca nas gestações:

Era marketing? Avião que Zé Felipe ganhou não está registrado em seu nome

Lembra do avião avaliado em R$ 17 milhões que Zé Felipe ganhou de Virgínia Fonseca? Pois é, agora notícias dão conta de que a aeronave não está registrada no nome do cantor. A informação pegou os fãs de surpresa.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal 'Extra' nesta terça-feira, 27, o luxuoso jatinho particular está registrado pela FS (de Fonseca Serrão, sobrenomes de Virgínia) Holding e Participações LTDA. A empresa é de propriedade da influenciadora.

Ainda de acordo com o jornal, Virgínia Fonseca é a única administradora da empresa. A publicação também informa que apesar do bem luxuoso, a empresa tem um capital social de apenas R$ 500 mil. Ao todo, a influenciadora seria dona de mais de 20 empresas, incluindo a Talismã Eventos, ao lado do sogro, Leonardo.

O jatinho particular prefixo PP-JFM é um modelo Cessna Citation Excel fabricado nos anos 2000 e pode custar até US$ 10 milhões, o equivalente a mais de R$ 50 milhões em cotação atual. Se for adquirido usado, o custo fica em torno de um terço, algo em torno de R$ 15 milhões.

Considerada de médio porte, a aeronave atinge até 800 km/h em velocidade de cruzeiro e acomoda até oito passageiros com configurações de assentos adaptáveis. Ele também tem dois sistemas de ar condicionado que controlam a temperatura interna.

"A disposição dos assentos pode ser personalizada para otimizar o conforto para a quantidade desejada de passageiros e cada configuração vem de fábrica com mesas de trabalho retráteis e encostos de cabeça ajustáveis. A cabine também possui mais de 80 pés cúbicos de espaço de armazenamento para bagagem”, diz o site do fabricante.