Virginia Fonseca mostra como está sua barriga após sete dias do parto de Maria Flor

Influenciadora Virginia Fonseca mostra barriga desinchando após parto de segunda filha com Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 11h44

Na manhã deste sábado, 29, a influenciadora Virginia Fonseca (23) decidiu mostrar em suas redes sociais como está sua barriga, após sete dias do parto de sua segunda filha com o cantor Zé Felipe (24), a pequena Maria Flor.

“Desinchando! 7 dias pós-parto”, escreveu a empresária em seu perfil oficial no Instagram, através de um storie. Nele, a nora de Leonardo (59) aparece levantando sua blusa até a parte de cima, deixando a barriga quase chapada novamente.

Em apenas sete dias, Virginia já está quase com sua barriga igual à que tinha antes da gravidez de Maria Flor, irmã mais nova de Maria Alice, primogênita do casal, com um aninho e quatro meses, também fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, irmão de João Guilherme (20)

Veja a foto de Virginia Fonseca mostrando sua barriga após sete dias do parto de Maria Flor

Virginia Fonseca mostra sua barriga após sete dias de parto de Maria Flor - Créditos: Reprodução / Instagram



Virginia Fonseca mostra mudança no corpo após o parto

Menos de uma semana após dar à luz a segunda filha, a influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar as mudanças no corpo! A empresária exibiu a transformação de sua barriga após o segundo parto. Nos Stories de seu Instagram, na quinta-feira, 27, a loira publicou uma montagem com duas fotos, dos últimos dois dias. "Dia 26 à noite e dia 27 (hoje) à noite", escreveu Virginia, mostrando a silhueta um pouco mais sequinha.