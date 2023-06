Virginia Fonseca mostra a caçula em pé no berço e choca: 'Que perfeição'

Virginia Fonseca mostra a filha mais nova em pé no berço e carinha da bebê chama a atenção

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao mostrar um momento de sua vida pessoal nesta quarta-feira, 21. Em seu feed, a esposa do cantor Zé Felipe publicou um clique da herdeira caçula, Maria Flor, logo ao acordar e deu um show de fofura.

Prestes a completar oito meses de vida, a herdeira mais nova, que ganhou um festão junino para celebrar seu mesversário, apareceu em pé no berço e esbanjou seu charme. Maria Flor até impressionou ao surgir um pouco parecida com a irmã mais velha do que ela, Maria Alice, de dois anos.

"Fofinha demais pra ficar só no story! Bom dia Flor do dia amanhã faz 8 mesinhos, gostosinha da mamãe", disse Virginia Fonseca ao exibir a bebê acordando.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram pela garota. "Bonequinha", elogiaram os fãs. "Amo", declarou-se a vovó Poliana Rocha. "Que perfeição", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca ficou constrangida com um pedido do esposo enquanto estavam na piscina bebendo durante a viagem romântica que fizeram para celebrarem o Dia dos Namorados a sós. “Gente! Menores de 18 favor pular este story”, comentou ela ao ouvir o que Zé Felipe falou.

Veja a foto da filha de Virginia Fonseca no berço:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Grávida? Virginia Fonseca desagrada fãs com possível nome de terceira filha

Os internautas estão torcendo pela terceira gravidez da influenciadora Virginia Fonseca. Desde que a esposa de Zé Felipe contou que seu chip contraceptivo venceu, os fãs esperam mais um bebê dos famosos. Nesta terça-feira, 06, a empresária até mostrou mensagens que vem recebendo sobre o assunto.

A nora do cantor Leonardo então exibiu que as pessoas enxergam nas mínimas coisas um possível sinal de gestação. "Anel na cor azul! Só pode ser um sinal de que você vai, se não estiver... de um menino! Grávida de um menino", disse uma internauta.

Em seguida, Virginia Fonseca brincou sobre ter uma menina chamada Maria Sol. "1 menino: corta para Maria Sol chegando", brincou sobre um possível nome para a irmã de Maria Alice e Maria Flor.

Ao revelar a sugestão, a influenciadora desagradou os fãs e explicou que era apenas uma brincadeira. "É zoeira, gente. O nome não vai ser Maria Sol", riu dizendo que um amigo faz piada sobre a terceira herdeira se chamar assim.