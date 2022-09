Virginia Fonseca faz surpresa sobre seu ensaio de gestante: ''Inventei uma moda''

Sem dar muitos detalhes, Virginia Fonseca falou que 'inventou moda' para o seu ensaio fotográfico de gestante

Nesta segunda-feira, 5, Virginia Fonseca (23) usou seus Stories do Instagram para revelar, sem muitos detalhes, que já está preparando o ensaio fotográfico de sua segunda gravidez. A influenciadora contou que está preparando uma surpresa para esse momento, mas não disse ainda o que era.

"Eu já estou organizando minhas fotos pra tirar, de gestante. E eu inventei uma moda, que só Deus na causa", disse ela esfregando os dedos, dando a entender que o que ela planejou é caro.

"Eu mesma invento, depois eu arrependo, mas ai já não tem o que fazer mais. Não vou falar agora o que é, mas espero que fique do jeito que eu to sonhando. E vou deixar pra fazer minhas fotos mais pra frente, dar mais um tempinho pra Flururu crescer!", continuou ela, escrevendo na legenda de uma foto onde aparece com filtro de palhaço.

Por fim, ela mostrou alguns comentários dos fãs, falando para ela não contar para seu marido, Zé Felipe (24), se não ele revelaria aos fãs. Mas ela ressaltou que ele sabe de tudo e ainda incentivou ela a fazer essa loucura: "Pior é que ele sabe, porque eu liguei pra ele. Eu não tomo decisões sozinha, eu pergunto pra ele tudo. E ele: 'Não, fotos é pra sempre, vale a pena!'".

Virginia Fonseca faz surpresa sobre seu ensaio de gestante

Virginia Fonseca faz surpresa sobre seu ensaio de gestante

Virginia Fonseca faz surpresa sobre seu ensaio de gestante

Recentemente, Virginia Fonseca encantou a web ao compartilhar um momento especial que viveu ao lado de Zé Felipe e Maria Alice. Nas imagens a loira exibiu seu barrigão da segunda gravidez, enquanto curtia muito a companhia de sua família.

"Só porque bateu muita saudade desse final de semana com vocês!!! Minha família que amo mais que tudo, minha maior conquista. Que Deus continue nos abençoando e nos livrando de todo o mal sempre, amém", escreveu ela na legenda do post em questão.

