Virginia Fonseca faz ensaio de gestante, mas detalhe rouba a cena: “Que loucura”

Você usaria? Virginia Fonseca compartilha fotos exibindo o barrigão em seu ensaio de gestante, mas detalhe no look divide opiniões dos seguidores

Neste domingo, 14, a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou as primeiras fotos do seu ensaio de gestante, em que aparece exibindo o barrigão de sua terceira gravidez com Zé Felipe. No entanto, um detalhe no look escolhido para as fotos está dividindo opiniões e gerando muitos comentários entre seus seguidores.

Em seu perfil no Instagram, a mãe das pequenas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um, apareceu posando no meio de um campo de flores para seu ensaio de gestação do seu primeiro menino, que será chamado José Leonardo. Com uma camisa jeans, um blazer e uma calcinha de biquíni azul, ela apostou em um estilo mais country.

Para complementar o look, Virginia escolheu botas de cano alto na cor marrom e vários acessórios, como colares e pulseiras. No entanto, um dos elementos acabou roubando completamente a cena: uma gargantilha que se assemelha a um cinto, o que dividiu opiniões entre os seguidores da influenciadora digital nos comentários.

“Isso é um ensaio gestante??? Esse cinto no pescoço”, uma seguidora criticou. “Achei muito sexy, mas nada a ver com ensaio de gestante”, opinou outra. “Mulher, você é milionária e faz uma gambiarra dessa para fazer ensaio de grávida”, criticou uma terceira. “Que loucura esse cinto no pescoço”, disse mais um. “Parece uma coleira”, comentou outro.

Na legenda, Virginia não falou sobre a escolha do look, mas celebrou a chegada de seu terceiro herdeiro e detalhou a espera pelo menino: “Oito meses de José Leonardo. Meu filho, você foi tão desejado por nós… eu queria tanto tanto tanto um terceiro filho(a) e Deus me enviou você! Eu só sei agradecer pela sua vida e pedir muita saúde!!”, escreveu.

“Eu, seu pai, suas irmãs e seus avós estamos esperando você ansiosos, empolgados, felizes, prontos, querendo viver e te ensinar tudinho! Suas irmãs estão no 12, cada uma com uma personalidade e eu já quero conhecer a sua!! Que Deus abençoe sua vida sempre”, Virginia se declarou para o pequeno e falou sobre a chegada dele.

