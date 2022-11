Virginia Fonseca faz desabafo sobre amamentação da segunda filha: “Me cobrando”

A influenciadora Virginia Fonseca fez um desabafo em suas redes sociais sobre a amamentação de sua filha Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 21h56

Nesta sexta-feira, 11, Virginia Fonseca (23) foi ao seu Instagram fazer um desabafo sobre a amamentação da sua segunda filha Maria Flor.

Nos stories, a influenciadora apareceu amamentando a recém-nascida e escreveu na legenda: “Minha produção de leite tá diminuindo, acho que por conta das dores de cabeça e dos medicamentos ... estou tomando vitaminas, me hidratando e seguindo ordens médicas, vamos ver...”.

“Já fiquei mal, já chorei, já me cobrei e continuo me cobrando... tô passando por dias que vou te contar viu?! Mas Deus sabe de todas as coisas e isso me conforta”, ainda desabafou Virginia.

A esposa do cantor Zé Felipe (24) vem sentindo dores de cabeça, que estão a fazendo ir ao médico diariamente.

“Ele disse que ainda posso ter picos de dor, mas se eu fizer tudo direitinho [o tratamento], posso não voltar a ter. Só depende de mim e isso me assusta”, disse Virginia ainda nesta sexta-feira sobre sua última ida ao médico.

Reprodução: Instagram

Surpresa!

Na noite da última quinta-feira, Virginia e sua família fizeram uma festa surpresa para Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe.

E nesta sexta-feira, a influenciadora compartilhou uma foto inédita da festa e se declarou para a sogra que fará aniversário em breve.