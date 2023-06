Virginia Fonseca fala sobre boatos de gravidez após foto suspeita com Zé Felipe

Influenciadora Virginia Fonseca comenta especulações sobre possível terceira gravidez

Na noite deste sábado, 3, a influenciadora Virginia Fonseca usou suas redes sociais para postar alguns cliques fofíssimos ao lado de seu marido, o cantor Zé Felipe. Mas, a postagem acabou chamando a atenção da internet por um motivo para lá de inusitado: um suposto anúncio de uma terceira gravidez dos pombinhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária publicou registros do casal no aniversário de dois anos de sua filha mais velha, Maria Alice. Nos cliques, Virginia e Zé aparecem agarradinhos, dando um beijão digno de cinema. “A vida é boa com você… Te amo meu gato”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação.

“Achei que era anúncio de gravidez, socorro”, comentou uma internauta. “Iludida que sou pensei que era anúncio de um babu à caminho”, brincou uma outra. “Pensei que vinha mais um bebê”, disse uma terceira usuária. Mas, como muitos comentários sobre o assunto aconteceram, a influenciadora digital achou necessário se pronunciar.

“Toda foto que eu posto com o Zé vocês acham que é anúncio de gravidez. Não julgo… Só acho engraçado mesmo [risos]”, rebateu a empresária, através de seus stories de seu perfil oficial, enquanto usava um filtro de palhaço em seu rosto.

Festão para a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Na última semana, Virginia Fonseca e Zé Felipe reuniram os amigos e familiares em uma festança para celebra os dois anos da filha mais velha, Maria Alice. A festa teve o tema de Unicórnio e contou com decoração luxuosa, brinquedos infláveis e muita diversão.

"Ainda sobre ontem, Maria Alice 2 anos!!!! Foi incrível e inesquecível, gratidão a todos que fizeram o evento acontecer, gratidão a Andrea Guimarães que preparou tudo e mais uma vez me surpreendeu positivamente, pois ela entrega tudo sempre", celebrou a loira.

Depois, Virginia, que usou um vestido branco da grife Dolce Gabbana, que custa em torno de R$ 25.813, confessou que aproveitou bastante a festa e ainda estava de ressaca. "No momento me encontro de cama com a maior ressaca do mundo kkkkk mas muito feliz por tudo!! Toda honra e gloria a Deus", finalizou.