Virginia Fonseca explode o fofurômetro ao mostrar a filha pensativa

Na fazenda de Leonardo, Virginia Fonseca explode o fofurômetro ao fazer clique com a herdeira caçula, Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao compartilhar um novo clique com a filha caçula, Maria Flor. Nesta quarta-feira, 26, a famosa registrou um momento com a herdeira mais nova na fazenda do cantor Leonardo e explodiu o fofurômetro.

Curtindo a propriedade do sogro após a festa de aniversário de 60 anos dele, a esposa de Zé Felipe apareceu sorrindo com a bebê no colo. Pensativa e cheia de estilo, Maria Flor explodiu o fofurômetro com seu charme. Além dela, o cantor e a influenciadora são papais de Maria Alice, de dois anos.

"MOOD Florzinha nessa quarta, olhando pro nada pensando em tudo. Meu riso é mais feliz contigo filha", declarou-se Virginia Fonseca ao aparecer com a menina nos braços. Nos comentários, os internautas babaram com tanta fofura. "Amores da vida", escreveu a sogra e vovó coruja, Poliana Rocha.

Ainda nesta terça-feira, 25, Virginia Fonseca flagrou o sogro muito emocionado e chorando em seu aniversário. O cantor Leonardo ganhou uma festa da esposa e foi surpreendido com surpresa preparada pela amada durante o evento.

Virginia Fonseca faz festa com decoração de luxo no mêsversario da filha caçula

A influenciadora Virginia Fonseca está em festa neste sábado, 22, ao lado de sua família. A estrela celebrou os 9 meses de vida da filha caçula, Maria Flor, em grande estilo. Ela organizou uma decoração luxuosa em sua mansão para comemorar o mêsversario da herdeira e mostrou os detalhes para os fãs.

A celebração contou com um painel repleto de flores e muitos doces personalizados em tons de rosa para a data especial. Na legenda do post, a mamãe coruja falou sobre os desejos para a vida da filha.

"9 meses do amor das nossas vidas!!! Nossa pequena Flor, tão meiga, sorridente, carinhosa. Florzinha, peço a Deus pela sua vida todos os dias, que lhe dê muita saúde, amor e paz!!!! Sua família te ama filha, feliz seu dia", disse ela.