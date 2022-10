Virginia Fonseca explica “espinha” da filha Maria Alice para seus seguidores: “Já já some”

A influenciadora Virginia Fonseca foi questionada pelos seus seguidores sobre “bolinha” na boca da pequena Maria Alice

Nesta terça-feira, 11, Virginia Fonseca (23) comentou com seus seguidores sobre uma “espinha”, que estava na boca de sua filha Maria Alice (1).

A influenciadora que está grávida de sua segunda filha apareceu segurando a primogênita no colo e fazendo carinho. “Denguinho da mamãe”, escreveu a esposa de Zé Felipe (24) na legenda dos stories em seu Instagram.

Após a postagem fofa, muitos fãs questionaram Virginia sobre uma “bolinha vermelha” acima dos lábios da pequena Maria Alice.

“Já é uma adolescente. Tem até espinha”, brincou uma seguidora em uma mensagem enviada diretamente para a influenciadora.

A futura mamãe de Maria Flor riu da situação e esclareceu em uma postagem: “Né não gente, ontem ela correndo, caiu e bateu a boquinha, aí deu essa bolinha!!! Mas foi só isso também, graças a Deus, já já some”.

Na última segunda-feira, 10, Virginia encheu a web de fofura ao compartilhar uma série de fotos de Maria Alice fazendo caras e bocas.

No carrossel composto por três fotos, a primeira filha da influenciadora com o cantor Zé Felipe aparecia sentada em uma cadeirinha e com um babador na mesa.