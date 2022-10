Virginia Fonseca exibe sua barriga pós-parto e surge de fralda: 'É vida'

Gente como a gente! Virginia Fonseca mostra sua intimidade ao aparecer com fralda pós-parto em sua ida para casa após o nascimento da segunda filha, Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 17h27

A influenciadora digital Virginia Fonseca está compartilhando todos os seus detalhes do seu pós-parto com os fãs nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 24, a artista deixou a maternidade e foi para casa com a segunda filha, Maria Flor, nos braços. Ao chegar em casa, ela registrou o tamanho de sua barriga apenas 3 dias após o nascimento da bebê.

Nos stories do Instagram, a estrela fez uma foto de sua barriga e revelou que está usando uma fralda pós-parto. “A fralda tá on. Mas sendo sincera aqui, essa fralda é vida... Vida”, disse ela na imagem.

Além disso, Virginia contou que está fazendo fotos todos os dias de sua barriga para acompanhar a recuperação após o nascimento da filha. Ela fez uma comparação do quanto sua barriga já desinchou nos dois primeiros dias.

Virginia Fonseca faz homenagem para o marido, Zé Felipe

Mais cedo, Virginia Fonseca relembrou as fotos do dia do nascimento da segunda filha e fez uma homenagem para o marido, Zé Felipe.

"Meu parceiro que está sempre comigo, que não sai do meu lado nem por 1 minuto. Obrigada por tudo Josephino, a família que construímos é linda, eu te amo pra sempre. Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal, amém", disse ela.