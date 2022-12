Virginia Fonseca exibe Maria Alice com a irmã mais nova: “Muito amor”

Virginia Fonseca exibiu a herdeira mais velha, Maria Alice, fazendo carinho na irmã e derreteu os seguidores

Explosão de amor e fofura na timeline dos seguidores da influenciadora digital Virginia Fonseca (23). Uma verdadeira mãe coruja, a esposa do cantor Zé Felipe (24) usou as redes sociais para mostrar um momento encantador das filhas que tem com o artista.

No seu perfil no Instagram, a empresária exibiu Maria Alice, de apenas um ano e sete meses, paparicando muito a irmã mais nova, a pequena Maria Flor, que está prestes a completar dois meses de vida.

Nas imagens, a caçula aparece deitada no colo da primogênita, que surge encantada com a bebê. Em uma sequência de fotos fofíssimas, a mais velha beija a irmã, faz carinho no rosto e nas mãos da pequena.

“Essa sequência de fotos! Muito amor envolvido, sinto que a Maria Alice vai ser irmã coruja, ela já ama tanto a Maria Flor que é lindo de ver”, escreveu a youtuber na legenda da publicação, deixando símbolos de corações ao lado do texto.

Nos comentários, fãs e amigos se derreteram com o momento e foram só elogios às crianças. A influenciadora Poliana Rocha (46), esposa do cantor Leonardo (59) e avó das meninas, fez questão de deixar uma mensagem carinhosa: “Amores da minha vida”, escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Poliana Rocha manda recado para a mãe de Virginia Fonseca: ''Inspiração''

Em sua rede social, a esposa do cantor Leonardo compartilhou fotos de momentos importantes que viveu ao lado da sogra de Zé Felipe e falou sobre a boa convivência que elas têm.

"Mama (apelido carinhoso) desejo o melhor desta vida para VOCÊ! Que você continue com esse astral maravilhoso, que cativa e contagia as pessoas! Que Deus abençoe sua saúde e te dê muitos anos de VIDA! Que suas gargalhadas e sua força sejam para sempre nossa fonte de inspiração! Seja muito FELIZ, te amo muito!", declarou-se a loira para a mãe de Virginia.