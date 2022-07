Virginia Fonseca exibe barriguinha de gravidez, e Zé Felipe diverte fãs com brincadeira

Esperando a segunda filha, influenciadora digital Virginia Fonseca posa em dia de sol na piscina de sua mansão com o marido, Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 15h13

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) e o cantor Zé Felipe (24) estão aproveitando a folga na agenda de compromissos para curtir momentos em família!

Neste domingo, 10, o cantor publicou uma foto em que aparece ao lado da esposa, que está esperando a segunda herdeira do casal, que se chamará Maria Flor, e da sogra, Margarteh Serrão. Na imagem, o filho de Leonardo e a sogra brincaram com o volume de suas silhuetas.

Em seu perfil no Instagram, Virginia também mostrou o dia de sol com o amado ao posar dentro d'água recebendo um beijo de Zé no rosto.

"Nosso domingo com muito amor", escreveu Virginia na legenda da postagem.

"Seus lindosss", elogiou Gabriela Versiani nos comentários. "Casal lindooooo", disse uma fã. "Deus continue abençoando vocês ricamente", desejou outra. "Perfeitos", exaltou mais uma.

Virginia Fonseca recebe pedido de Maiara ao posar em casa

No último sábado, 09, Virginia Fonseca contou que as obras em sua casa finalmente chegaram ao fim e posou na piscina de sua mansão aproveitando o dia de sol. Nos comentários, ela recebeu uma mensagem da cantora Maiara (34), que é sua vizinha: "Vizinhaaaaaa, chama nois kkkk", disse a irmã e dupla Maraisa (34).

Confira o domingo de Virginia Fonseca e Zé Felipe:

