Virginia Fonseca exibe barriguinha de grávida: "Entramos no sétimo mês"

A influenciadora digital Virginia Fonseca postou uma foto ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e exibiu a barriguinha de grávida

Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3, para mostrar sua barriguinha de grávida. Ela está à espera do terceiro, que se chamará José Leonardo.

Na foto postada no feed do Instagram, a apresentadora e influenciadora digital aparece deitada ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, na área externa da casa. Ao surgir com a mãe na barriga, ela contou que entrou no sétimo mês de gestação.

"Por cá descansando com a família. E a barriguinha de longe já dá pra ver. Entramos no sétimo mês do Zé Leonardo. Que Deus abençoe", escreveu a famosa, que também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e de Maria Flor, de 1.

Neste último domingo, 2, Virginia mostrou a interação de sua filha, Maria Alice, com o irmão, José Leonardo, na barriga. Após alguns dias da grande festa da primogênita, a influenciadora digital gravou a menina brincando com o convite de seu aniversário e conversando com o irmãozinho. "Preciso registrar isso no feed! Maria Alice já ama muuuuuitoooo o irmãozinho dela. 'José, quer um chocolatinho?'", escreveu a apresentadora do SBT.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia impressiona ao mostrar quarto de Maria Flor em nova mansão

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca visitou a obra de sua nova mansão em Goiânia com Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, nesta segunda-feira, 03. Mais uma vez, a nora do cantor Leonardo impressionou com os detalhes luxuosos de seu novo lar.

Em sua rede social, ela gravou quando chegaram à propriedade de alto padrão em Goiânia e mostrou que muita coisa ainda precisa finalizar, como elevador e outros cômodos. Mas, o quarto de Maria Flor, a caçulinha do momento enquanto José Leonardo não nasce, já está quase terminado. A famosa então exibiu como está ficando o cômodo da menina, que ficou encantada com seu novo cantinho. Confira!