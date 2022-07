Virginia Fonseca exibe barriguinha de grávida ao usar look estiloso: ''Tão perfeita''

Mamãe do ano!

Virginia Fonseca arrancou elogios da web ao exibir sua barriguinha de 26 semanas de gestação, usando um look estiloso

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 19h32

Nesta quarta-feira, 20, Virginia Fonseca (23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouquinho da evolução de sua gravidez.

A loira, que está grávida de 26 semanas a espera de Maria Flor, publicou um clique onde ela aparece em frente ao espelho, usando um look estiloso, com um conjuntinho de calça e casaco estampado, combinando com um top beje, enquanto ela esbanjava sua barriguinha.

Na legenda, a mamãe babona escreveu: "Nada não, só me amostrando mesmo pós campanha. Aproveitar a make né?".

Rapidamente, os seguidores a artista passaram a comentar no post: "Que barrigão!", disse um. "Tão perfeita!", escreveu outro. "Tá tão linda essa barriguinha!", falou um terceiro.

Confira o clique de Virginia Fonseca exibindo sua barriguinha usando um look estiloso:

Virginia mostra barriguinha ao posar de biquíni

Não foi a primeira vez nesta semana que Virginia exibiu sua barriguinha de 26 semanas na web.

Na última segunda-feira, 18, a influenciadora publicou uma foto feita ao pôr-do-dol, enquanto ela usava um biquíni, acariciando a barriguinha.

"Finalizando a segunda do melhor jeito, em paz com minha Florzinha. 26 semanas", escreveu ela na legenda do post em questão.

