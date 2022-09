Virginia Fonseca exibe barrigão de grávida em ensaio fotográfico futurista

A influenciadora Virginia Fonseca esbanjou beleza e exibiu o barrigão ao posar para fotos futuristas

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 19h40

Nesta sexta-feira, 23, Virginia Fonseca recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar um ensaio fotográfico diferente em que mostrava o barrigão de grávida.

A influenciadora que está esperando a segunda filha, Maria Flor, apareceu em fotos futuristas. O look ousado da esposa do cantor Zé Felipe era composto por um cropped e apenas roupa íntima na parte de baixo, ambas as peças com a estética de futurística.

“Viajamos no tempo, porém a Flururu [Maria Flor] sempre monitorada!! No presente pela obstetra, no futuro por máquinas. Te amo Florzinha”, escreveu a mãe na legenda da publicação feita em seu Instagram.

O marido da influenciadora apareceu nos comentários e se declarou para a amada e para a segunda filha que está chegando. “Lindas demais, eu amo vocês”, escreveu Zé Felipe.

Os fãs de Virginia adoraram a postagem e rasgaram elogios para a mãe de Maria Alice e Maria Flor. “Que mulher, meu Deus”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Linda como sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Enxoval!

Ainda nesta sexta-feira, Virginia mostrou o enxoval da segunda filha e explicou que ode Maria Alice tinha mais coisa que o da segunda filha que está chegando.

"Tem muita coisa que a Maria Alice usou, e não usa mais, não precisa mais porque é de recém-nascido, e tá guardado. Então vamos reutilizar para Maria Flor", explicou a mãe.