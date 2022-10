Virginia Fonseca enche a web de fofura ao compartilhar vídeo da filha Maria Alice

Perto da chegada da segunda filha, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um vídeo fofo de sua primogênita Maria Alice

Nesta sexta-feira, 21, Virginia Fonseca (23) encheu a web de fofura ao publicar em seu Instagram um vídeo divertido de sua primeira filha Maria Alice (1).

No clipe, a pequena aparecia sentada em um “cadeirão” na cozinha de casa, e abaixava a cabeça para se esconder da mãe. Quando a influenciadora chamava o nome da filha, Maria levantava a cabeça e ria.

“Impossível assistir e não soltar um sorriso. Minha princesinha, minha vida, minha alegria diária”, escreveu a futura mãe de Maria Flor.

O pai de Maria Alice e Maria Flor, o cantor Zé Felipe (24) se declarou nos comentários: “Amores da vida do papai”.

Os seguidores de Virginia adoraram o vídeo e rasgaram elogios à pequena Maria Alice nos comentários! “Dá vontade de apertar”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Minha dose diária de alegria é essa criança”.

Nesta sexta-feira, 21, Virginia mostrou detalhes do quarto de sua segunda filha que está prestes a chegar e surpreendeu os seguidores.

Virginia colocou itens banhados a ouro para a área central do quarto. Ela comprou enfeites em formato de pássaros para ficarem pendurados no teto logo acima do berço da bebê. Os itens são joias banhadas a ouro. Enquanto ela contava sobre os enfeites, Zé Felipe afirmou: “Caro, hein”.