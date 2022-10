Virginia Fonseca enche a web de fofura ao compartilhar fotos da filha Maria Alice

A influenciadora Virginia Fonseca que está grávida da segunda filha, publicou uma série de fotos da primogênita Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 20h51

Nesta segunda-feira, 10, Virginia Fonseca (23) fez uma postagem muito fofa em seu Instagram! A influenciadora compartilhou uma série de fotos de sua filha Maria Alice (1).

No carrossel composto por três fotos, a primeira filha da influenciadora com o cantor Zé Felipe (24) aparecia fazendo caras e bocas sentada em uma cadeirinha e com um babador na mesa.

“Eu AMO quando ela faz essa carinha, a mais perfeita do mundo”, escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Zé Felipe comentou no post se declarando para a filha e a esposa que está na segunda gestação: “O papai ama vocês demais”. E a apresentadora Eliana elogiou Maria: “Mas tá linda”.

Os fãs de Virginia amaram as fotos da pequena Maria Alice e fizeram chover elogios nos comentários! “Eu sou completamente apaixonada”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Linda igual a mãe”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Falta pouco!

No último domingo, 9, Virginia surpreendeu os seguidores ao mostrar o barrigão de grávida. A influenciadora completou 37 semanas de gestação.

37 semanas. Falta pouco para conhecer nossa caçula", disse ela a mãe de Maria Alice e em breve Maria Flor.