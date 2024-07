Virginia Fonseca encanta seguidores com clique de Maria Flor na fazenda

De volta ao Brasil, Virginia Fonseca compartilhou com seguidores um clique fofo da filha na 'Fazenda Talismã', propriedade do avô, o cantor Leonardo

Virginia Fonseca divertiu os seguidores com os cliques carismáticos da filha do meio, Maria Flor, nesta sexta-feira (12). Com a família de volta ao Brasil após um período em Orlando, nos EUA, a pequena apareceu no feed da mãe com um sorrisão no rosto por estar na "Fazenda Talismã", propriedade do avô, o cantor Leonardo.

"A felicidade de quem está na fazenda do vovô", escreveu a influenciadora na legenda das fotos. Vale lembrar que, mais cedo, Virginia mostrou aos seguidores a cara de brava da filha, após o retorno das férias em Orlando. No entanto, nos cliques mais recente, a pequena parece estar feliz pela volta, sugindo sorridente e espontânea.

Nos comentários, os fãs se encantaram pela menina: "A felicidade de quem sabe que nasceu milionária", brincou uma seguidora de Virginia. "Ela sabe que é a rainha dos memes e do momento", escreveu a outra. "O sorriso da nossa florzinha é terapêutico. Que lindeza!", escreveu uma usuária do Instagram.

Com o anúncio da terceira gravidez de Virginia, Maria Flor foi promovida a irmã mais velha de José Leonardo. A empresária e o marido, Zé Felipe, também são pais de Maria Alice, a primogênita.

Enxoval em Orlando

O momento de descanso em meio à natureza da família vem logo após a empresária viajar até Orlando para montar o enxoval do terceiro filho. Virginia já havia dito aos seguidores que estava um pouco perdida com os detalhes do nascimento do bebê e, como já está na reta final, recebeu ajuda da sogra, Poliana Rocha, e de uma equipe especializada no serviço.

As duas, que mantém uma relação de amizade, foram juntas no jatinho da família para os Estados Unidos em busca das coisas de José Leonardo, e levaram Maria Alice e Maria Flor para conhecer a cidade, além dos parques temáticos de Orlando.