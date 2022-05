Virginia Fonseca encanta ao mostrar ensaio de aniversário de Maria Alice: "Nos preparativos"

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe completará 1 ano no próximo dia 30 de maio

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 20h05

Virginia Fonseca(23) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos do ensaio de aniversário de Maria Alice (11 meses).

A menina, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe (24), completará seu primeiro ano de vida na próxima segunda-feira, 30 de maio, e os papais estão ansiosos para a comemoração.

Nesta quarta-feira, 25, Virginia publicou algumas fotos em que Maria Alice aparece com um bolo de aniversário. Além disso, a influencer mostrou outros registros da herdeira ao lado dos avós.

"1 ano da nossa princesinha chegando e estamos todos muito ansiosos por aqui!!!! Nos preparativos pra comemorar a vida da nossa Tutti", escreveu ela na legenda, revelando que a festa terá 'tutti frutti' como tema.

Atrações da festa

Nesta última terça-feira, 24, Virginia revelou alguns detalhes do evento, que contará com grandes atrações, entre elas show de Léo Santana (34) e da Galinha Pintadinha. Durante o vídeo, a loira contou que a festa tem previsão de início às 17h e que já cantará os parabéns às 18h, porque a filha fica sonolenta as por volta das 19h.

Confira: