Virginia Fonseca completa 29 semanas e mostra barriga mexendo em conversa com Zé Felipe

Influenciadora Virginia Fonseca posta vídeo da barriga se mexendo enquanto o marido, Zé Felipe, conversa com a herdeira, Maria Flor

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 07h52 - Atualizado às 08h20

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento fofo na companhia de sua família!

A empresária, que está grávida da segunda herdeira com o marido, Zé Felipe (24), que se chamará Maria Flor, completou 29 semanas de gestação e publicou um vídeo na noite de segunda-feira, 15, mostrando a conversa do cantor com a bebê. Os dois já são pais da pequena Maria Alice, de um aninho.

Em seu feed no Instagram, a loira exibiu a herdeira se mexendo na barriga enquanto o papai babão falava com ela. "Florzinha do papai, lururu, Maria Flor... você é linda, papai. A gente viu hoje você, na foto. Você tá acordada? Te amo, filha", declarou ele, beijando a barriga da esposa.

"Pra finalizar a segundona com muitooo amor!!!! Que nossa semana seja abençoada por Deus, amém! Por cá Flururu está a todo vapor, entrou em 29 semanas", escreveu Virginia ao legendar a publicação.

"E o olhinho dele cheio de lágrima... fofo", se derreteu Poliana Rocha, mãe de Zé e avó das pequenas. "Olha escutando", disse Samara Pink. "A conexão deles é impecável", "Que momento lindo!", "Que fofura", "Meu deus como pode ter um pai tão paizão como o Zé Felipe nesse mundo, mesmo com a vida corrida por conta dos shows ele sempre que pode, está dando amor a sua família... parabéns!", destacaram ainda os seguidores.

Virginia Fonseca mostra a barriga mexendo:

Virginia Fonseca exalta Zé Felipe como pai

Celebrando o Dia dos Pais, Virginia Fonseca emocionou os fãs no domingo, 14, ao escrever uma carta aberta sobre Zé Felipe. A empresária falou da transformação do cantor após o nascimento da filha primogênita, Maria Alice. Para a homenagem, a modelo compartilhou cliques inéditos do cantor logo após o nascimento da filha: "Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para construir uma família, na verdade, acho que eu que tive a chance grande de ser escolhida! Não imaginava que isso iria acontecer tão rápido comigo, eu não pensava em construir uma família tão cedo, não fazia parte dos meus planos, mas o Zé Felipe chegou e me mostrou o que é o amor, o que é uma relação de verdade, mudou minha maneira de olhar a vida!", disse ela.

