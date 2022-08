Virginia Fonseca combina look com a filha, Maria Alice: ''Muita fofura!''

Virginia Fonseca aproveitou um passeio ao lado da filha, Maria Alice, para combinar seu look com o dela

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 15h06

Neste sábado, 20, Virginia Fonseca (23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio especial que fez com a filha, Maria Alice (1). A influenciadora então aproveitou a ocasião para sair combinando seu look com o da herdeira.

A loira publicou uma foto onde ela e a pequena aparecem usando um vestido longo, de mangas compridas, branco, com estampa azul. As duas ainda apostaram em uma sandalinha e Maria Alice completou seu look com um lacinho azul no cabelo.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "Indo almoçar na casa da vovó Poli, combinadinho com a minha mamãe".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muita fofura!", disse um. "É muita lindeza junta!", falou outro. "Tão perfeitas!", escreveu um terceiro.

A avó da criança, Poliana Rocha (45) e o pai da menina, Zé Felipe (24), não se contiveram e deixaram seus elogios: "Amo vocês!", disse Poliana. "Amores da minha vida, vocês estão lindas!", escreveu Zé.

Confira a foto que Virginia Fonseca fez ao combinar o seu look com a filha, Maria Alice:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Alice e Maria Flor (@mariasbaby)

Virginia Fonseca faz ultrassom 3D da filha, Maria Flor

Recentemente, Virginia Fonseca decidiu usar suas redes sociais para exibir o ultrassom 3D que fez da filha caçula, Maria Flor. A influenciadora ficou chocada com a semelhança da menina que ainda não nasceu com sua primeira filha, Maria Alice.

