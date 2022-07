Virginia Fonseca aproveita o dia na fazenda Talismã com a filha, Maria Alice

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um registro fofíssimo na companhia da filha curtindo o dia na fazenda do cantor Leonardo

Ainda no clima do aniversário de 59 anos de Leonardo, a família está curtindo dia de descanso na fazenda Talismã. Virginia Fonseca (23) dividiu com os seus seguidores um registro fofíssimo na companhia da filha, Maria Alice (1).

Prontas para aproveitar o calor de Goiânia, mãe e filha surgiram com roupas de banho. Com a herdeira no colo, a influenciadora surgiu de óculos escuros e vestido.

"Minha gostosinhaaaaaa", escreveu ela na legenda da publicação. Zé Felipe não aguentou o registro da esposa e da filha, e comentou. "Papai amaaaaaa vcs demaissss", declarou ele.

Os admiradores foram só elogios para a dupla. "Que fofura", "Maria tá cada dia mais linda", "Tô achando ela a sua cara", "Lindas demais", disseram os internautas.

Vale lembrar que Virginia Fonseca está grávida de sete meses da sua segunda filha, que se chamará Maria Flor. Recentemente, a influenciadora compartilhou os detalhes da decoração do quarto da bebê.

VIRGINIA FONSECA NÃO ECONOMIZA NO PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DO SOGRO LEONARDO

A influenciadora digital Virginia Fonseca caprichou na escolha do presente para o sogro, o cantor Leonardo. Ela presenteou o artista com uma joia inspirada em sua família e o item custou um bom dinheiro. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Virginia gastou R$ 30 mil no presente de Leonardo. Ela deu uma corrente de ouro maciço com três pingentes de ouro branco e amarelo com pedras de safiras azuis e rubis. Os pingentes representam Zé Felipe e as netas do cantor, Maria Alice e Maria Flor. A joia foi feita por Paulo Teixeira.

