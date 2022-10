Virginia Fonseca aparece com as duas filhas pela primeira vez após o parto

Virginia Fonseca mostra momento de diversão com as duas filhas e o marido, Zé Felipe, no quarto da maternidade

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 15h17

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais neste sábado, 22, com o nascimento da filha caçula, Maria Flor, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe. Algumas horas após a chegada da menina, ela recebeu a filha mais velha, Maria Alice, de 1 ano e 4 meses, na maternidade e registrou o momento em família.

Nas imagens, Virginia apareceu com Maria Flor no colo, enquanto Zé surgiu com Maria Alice. Os quatro apareceram dançando na frente da câmera do celular. Inclusive, Maria Alice tentou ir para o colo da mãe, que não pode segurá-la por enquanto por causa do resguardo. “Boa dançar, grupo!”, disse ela na imagem.

Virginia Fonseca mostra recado de Zé Felipe após o parto

A influenciadora digital Virginia Fonsecaemocionou os seus seguidores ao revelar um recado que recebeu do marido, o cantor Zé Felipe, logo após o nascimento da segunda filha do casal, Maria Flor. Na mensagem, Zé disse: “Amor, parabéns, você foi f*da como sempre. Cada dia te amo mais. Você é uma mãe f*da, eu te amo. Sou o homem mais feliz do mundo por ter uma mulher como você do meu lado. Eu amo vocês, eu amo nossa família. Vou dormir. Qualquer coisa liga aqui, te amo”.

Por sua vez, Virginia respondeu: “Obrigada amor. Te amo mais que tudo, pra sempre. Amo nossa família e nossa vida. Obrigada por tudo”.

