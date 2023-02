Virginia Fonseca abre álbum de fotos de dia nos parques da Disney com as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca encheu a web de fofura ao compartilhar fotos de passeio em família nos parques da Disney

Nesta segunda-feira, 27, Virginia Fonseca (23) encheu as redes sociais de fofura ao abrir o álbum de fotos do passeio que fez com sua família nos parques da Disney em Orlando, Estados Unidos.

A influenciadora compartilhou uma série de fotos nas atrações dos parques de diversão ao lado de seu marido Zé Felipe (24) e as filhas Maria Alice (1) e Maria Flor (4 meses).

Para o primeiro dia de diversão, toda a família usava um uniforme com os símbolos da personagem Minnie Mouse, apenas o cantor Zé Felipe que tinha Mickey Mouse na camiseta.

“Primeiro dia de parque, Animal Kingdom e Hollywood Studios! Que dia incrível, momentos inesquecíveis e um mix de emoções”, escreveu a influencer na legenda das fotos compartilhadas em seu Instagram.

Quem também acompanhava Virginia, Zé Felipe e as meninas, era Margareth Serrão, mãe da criadora de conteúdo. Virginia e Zé também levaram as babás de Maria Flor e Maria Alice para a viagem, o que causou controvérsia entre os seguidores da loira.

Perrengue!

Mas o dia de diversão também contou com um perrengue. Virginia foi aos seus stories comentar sobre situação que passou quando estava em um brinquedo.

“Não era pra ser mesmo, mas enfim, outro dia a gente vai lá”, disse para seus seguidores sobre o ocorrido.