Virginia exibe recado de Zé Felipe após o parto

Virginia Fonseca mostra print de recado que recebeu de Zé Felipe logo após o parto de Maria Flor: 'Quer me fazer chorar'

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 10h39

A influenciadora digital Virginia Fonseca emocionou os seus seguidores ao revelar um recado que recebeu do marido, o cantor Zé Felipe, logo após o nascimento da segunda filha do casal, Maria Flor. A menina veio ao mundo na madrugada deste sábado, 22, em uma maternidade de Goiânia, em Goiás, e o papai coruja encantou a mamãe com uma mensagem especial.

Após o nascimento da filha, os dois foram descansar em quartos separados e Zé mandou uma mensagem carinhosa no celular da esposa. Ele falou sobre o amor que tem por ela e pela família que construíram juntos. Nas redes sociais, Virginia mostrou o print da mensagem.

“Josephino foi dormir no quarto aqui do lado, pois também está virado e me mandou essa mensagem assim que saiu daqui. Quer me fazer chorar, só pode”, disse ela.

Na mensagem, Zé disse: “Amor, parabéns, você foi f*da como sempre. Cada dia te amo mais. Você é uma mãe f*da, eu te amo. Sou o homem mais feliz do mundo por ter uma mulher como você do meu lado. Eu amo vocês, eu amo nossa família. Vou dormir. Qualquer coisa liga aqui, te amo”.

Por sua vez, Virginia respondeu: “Obrigada amor. Te amo mais que tudo, pra sempre. Amo nossa família e nossa vida. Obrigada por tudo”.

O nascimento de Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já são pais pela segunda vez! Neste sábado, 22, nasceu Maria Flor. A menina veio ao mundo em uma maternidade de Goiânia, Goiás, às 5h33.

Nas redes sociais, Virginia comemorou a chegada da herdeira. “Nossa princesa Florzinha chegou e muito bem, graças a Deus. Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha, mas felicidade exalando”, disse ela nos stories do Instagram.

Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 1 ano e 4 meses.