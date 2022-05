Virginia celebra 11 meses de Maria Alice: ''Amor das nossas vidas''

Virginia Fonseca presta homenagem no 11º mesversário de Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 15h42

Não é novidade para ninguém que Virginia Fonseca (23) é completamente apaixonada por sua família.

Ela fez questão de deixar isso claro mais uma vez no último sábado, 30.

Ao comemorar o mais um mesversário de Maria Alice (11 meses), a influenciadora digital prestou uma linda homenagem.

Em seu Instagram, ela publicou um registro super fofo no qual apareceu abraçadinha com a herdeira, que estava usando uma fantasia de Branca de Neve.

“11 meses da nossa princesinha, do amor das nossas vidas, dela que agora é a irmã mais velha e não para por aí, geminiana, mores!”, começou na legenda.

“Minha filha, eu te desejo muita saúde, felicidade, muitas bençãos e que Deus esteja sempre te livrando de todo mal, eu te amo mais que tudo no mundo! Minha Branca de Neve (to horrível, mas muito feliz de estar com você Maria)”, brincou a loira ao final.

Rapidamente, Zé Felipe (24) deixou comentários no post: “Eu amo vocês demais, minhas princesas” e “parabéns papaizinha, papai ama você demais”, disse.

Veja a foto de Virginia Fonseca com Maria Alice: