Viih Tube toma decisão drástica sobre vida profissional por causa de filha

Família em primeiro lugar! A influenciadora digital e youtuber Viih Tube revelou para seus seguidores que tomou uma decisão radical que afetou drasticamente sua vida profissional. Isso tudo por conta de sua filha, Lua di Felice, fruto de seu casamento com o ex-participante do Big Brother Brasil 22Eliezer. A famosa explicou que daqui em diante não trabalha mais depois das 19h, para poder ficar mais tempo com a pequena, que está com somente três meses de vida.

“Chega 19h e eu não trabalho mais. Antigamente eu não tinha horário para nada, ia fazendo tudo o que tinha para fazer até chegar na exaustão e ir dormir no dia seguinte. Às vezes ia até 5h da manhã. Hoje, que tenho a minha filha, me dei o luxo de: Deu 19h, o foco é só ela e a rotina dela!”, contou Viih Tube, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Aos finais de semana também só gravo meu dia organicamente aqui e posto coisas gostosas porque amo, mas trabalhar na empresa ou com publicidade também não faço mais, para poder curtir a minha filha. Sem dúvidas foi uma das melhores decisões para valorizar o meu tempo com ela, dinheiro não é tudo”, completou a influenciadora digital.

Viih Tube compartilha foto de quando era bebê e se compara com Lua

Viih Tube compartilhou com seguidores uma foto antiga em que aparece ainda bebê, ao lado de um clique recente de sua primeira filha, Lua Di Felice, de três meses. A influenciadora afirma que consegue ver alguns traços da pequena parecidos com os seus.

"Nariz e boca lembra a mim, vai", escreveu a influenciadora. Na publicação original, feita por um fã-clube da influenciadora, os internautas se dividiram entre quem acha pequena parecida com a mãe, quem a acha parecida com o pai, Eliezer, e que acredita que a menina tem traço de ambos. "É a cara do Eli, mas tem nuances da Viih. Como pode?", comentou uma seguidora. "Aceite, amiga, é a cara do pai", opinou a outra. "Ela é idêntica à mãe", discordou um admirador. "Eita, é a cara do pai, mas com os traços todinhos da mãe. Até mesmo a sobrancelha", pontuou outro.

