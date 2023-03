Viih Tube surge em posição inusitada na preparação para o parto de Lua

Na reta final da gestação, Viih Tube faz exercícios para tentar mudar a posição da filha

Viih Tube (22) está a todo vapor nos preparativos para a chegada de Lua, sua primogênita, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33). Na reta final da gravidez, a influenciadora surpreendeu os seguidores ao surgir em uma posição inusitada enquanto fazia um exercício para tentar virar a nenê antes do parto.

“Bom dia! Fazendo os exercícios para Lua virar”, Viih legendou o story em que aparece de cabeça para baixo, com as mãos apoiadas no chão, e as pernas no sofá, enquanto uma profissional a ajuda a exercitar a barriga com um pano. Ao fundo, também é possível ver uma bola de pilates, que faz parte da preparação física.

Viih Tube se prepara para o parto de Lua - Rperodução/Instagram

O intuito do exercício é fazer com que a nenê consiga mudar a posição no útero e encaixá-la antes de seu nascimento, o que ajuda no parto. A influenciadora, que preferiu não revelar a previsão do nascimento de Lua e mantém o mistério quanto ao período da gestação, ainda complementou a cena inusitada com uma musiquinha engraçada.

Viih Tube e Eliezer mostram organização do quartinho da filha Lua

Na última terça-feira, 14, Viih Tube surpreendeu ao revelar todos os detalhes da organização do quartinho da primogênita, Lua. Ela será mamãe de primeira viagem ao lado do também ex-BBB Eliezer, que participou do vídeo em que eles mostram os aposentos da herdeira, publicado no canal do Youtube da influenciadora.

Durante o tour, o casal provou que já está com tudo pronto para a chegada da herdeira. Eles mostraram a organização das roupinhas, além da grande variedade de brinquedos, itens de higiene, produtos para o banho e todos os demais detalhes necessários. Viih e Eliezer até revelaram que doaram dois sacos repletos de chocalhos e mordedores, já que receberam muitos presentes para se preparar para a chegada de Lua.