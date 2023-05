Viih Tube surge amamentando a filha Lua, e se derrete pelo momento: “Tão fofo!”

A influenciadora Viih Tube surgiu amamentando a filha recém-nascida, Lua, e se derreteu nas redes sociais; confira

Nesta quinta-feira,11, a influenciadora Viih Tube (22) publicou um momento íntimo com a filha recém-nascida, Lua, que nasceu no dia 09 de abril, pesando 3,555kg.

Através dos stories de seu Instagram, a mamãe de primeira viagem apareceu amamentando a bebê, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer (33).

Na gravação, a pequena de apenas um mês de vida, aparece deitada enquanto está bem tranquila segurando um dos seios da mamãe. "Ela beliscando o meu peito para segurar e não sair. Tão fofo", declarou Vitória ao dividir o registro cheio de ternura com os seus seguidores.

Acostumada a compartilhar sua rotina materna nas redes sociais, Viih revelou as dificuldades que enfrentou nos primeiros dias quando começou a amamentar a filha. "Lua dorme bem. No começo, perdeu muito peso, mais do que deveria, chegou a 14% de perda e desidratação. Minha produção de leite estava mais baixa, por conta de uma intervenção cirúrgica, um pós de silicone que coloquei nos meus 20 anos."

VEJA O STORY DE VIIH TUBE:

Foto: Reprodução/Instagram

PRIMEIRO MÊS DE VIDA!

Na última terça-feira, 9, a filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, completou seu primeiro mês de vida! Para celebrar a data especial, os pais da menina compartilharam uma foto fofa nas redes sociais.

No perfil do Instagram da pequena Lua, ela surgiu posando ao lado de um bolo em que estava escrito “1 mês”. A menina esbanjava fofura com uma camiseta branca com detalhes rosa, e uma saia rosa com bolinhas amarelas. “Bom dia, galera, hoje é meu mêsversário”, escreveram os pais de Lua, que administram a conta, em nome da pequena.