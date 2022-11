Viih Tube se surpreende ao sentir bebê "chutar" na barriga pela primeira vez

Viih Tube também disse que ainda era cedo para sentir Lua se mover na barriga, segundo sua médica

Viih Tube (22) se surpreendeu ao sentir pela primeira vez os "chutes" de sua filha, nesta última quarta-feira, 16. Ela, que está grávida de Lua, fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32), contou em suas redes sociais que ainda era cedo para perceber a movimentação da bebê em sua barriga. A influenciadora digital começou recentemente o segundo trimestre da gestação.

"Pra semana que eu tô, ainda faltava muito, pelo prazo da médica, para eu ver a Lua mexer. Eu só sinto. Mas hoje comecei a ver chutinhos bem pequenos e comecei a gravar e peguei só esse, mas antes disso, vi tão claramente...", contou. "Falem que vocês viram isso também... mas eu sinto tão perfeito. Não sei explicar", disse Viih Tube.

Eliezer revela durante ‘Encontro’ detalhes sobre síndrome rara no coração

Durante o programa ‘Encontro’, também desta última quarta-feira, 16, Eliezer contou alguns detalhes sobre uma síndrome rara que descobriu ter no coração. Ele disse que começou a sentir um incômodo no peito durante a viagem que fez com Viih Tube, para Nova York, nos Estados Unidos.

“Só fui para o hospital quando tive dificuldade de respirar. Foi a Vitória que me fez ir. Comecei a sentir um incômodo no peito ainda em Nova York e tomei um Paracetamol. Aí no Brasil o negócio piorou e quando eu deitava não conseguia dormir, nem respirar”, explicou. Ele ainda contou que chegou a pensar que a causa da dor eram apenas gases: “Comecei a achar que eram gases e tomei remédio. Fiquei uns 2, 3 dias, eu não conseguia falar e respirar ao mesmo tempo. Quando eu respirava mais fundo, doía mais ainda. Achava que era infarto.”

No final da última semana, quando Eliezer já estava no Brasil, a condição chegou ao extremo e ele descobriu o diagnóstico raro: a pericardite, um inchaço e irritação da membrana fina que envolve o coração, o pericárdio.